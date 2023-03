Tweede Leeven bij Tejatergroep Gemert!

In deze tragikomische voorstelling over een kringloopwinkel is zowel mens als meubel op zoek naar een nieuwe bestemming. Het script evenals de regie zijn van Cindy Wismeijer. Zoals meestal bij de Tejatergroep vinden de voorstellingen plaats op bijzondere locaties. Deze keer is dat op Vonderweg Oost 6 in Laarbeek.