Tweede Kamer debatteert over bedreigingen Brabantse burgemeesters

Aanleiding is een reeks interviews in het Eindhovens Dagblad met Brabantse burgermeesters. ,,Het is bijna net zo vanzelfsprekend als het doorknippen van lintjes en bezoeken van diamanten echtparen'', schreef het ED over doodsbedreigingen, op basis van gesprekken met twaalf (voormalige) burgemeesters.

Twee burgemeesters liepen afgelopen jaar met een alarmknopje in hun colbert waarmee ze bij gevaar direct de politie konden waarschuwen.

Onderduiken

In Fons Jacobs, ex-burgervader van Helmond, heeft de regio misschien wel het meest extreme voorbeeld. Hij moet in 2011 halsoverkop onderduiken als de politie informatie binnen krijgt dat criminelen hem willen omleggen. Jacobs zit eerst twee weken in Turkije, later nog een paar dagen in Antwerpen. Voor zijn huis staan maandenlang met mitrailleurs bewapende politiemensen en hij krijgt persoonlijke beveiliging.

Waarom? Hij heeft zelf nog altijd geen idee. Jacobs had kort daarvoor een coffeeshop laten sluiten, nadat er een granaat naar binnen was gegooid. Of de bedreiging ook uit die hoek kwam, is nooit vast komen te staan.

Infiltreren