Tweede coronagolf in Brabant op zijn retour

UPDATE Drie poederbrie­ven bij DPG Media: ‘Zeer waarschijn­lijk niets te maken met verslagge­ving’

15:28 BEST - De poederbrief die dinsdagochtend is bezorgd bij het klantcontactcentrum van DPG Media in Best - waar BN DeStem onderdeel van is - heeft ‘zeer waarschijnlijk’ niks te maken met de verslaggeving van het bedrijf. Dat geldt ook voor de poederbrieven die bij het INIT-gebouw in Amsterdam en een pand aan het Delftseplein in Rotterdam zijn afgegeven.