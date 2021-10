Twee van de negen Eindhovense terreurverdachten trainden met wapen

COLUMN DWARSKIJKER Proteste­ren is iets anders dan intimide­ren

9 oktober Ik reed donderdag over de Julie Postelsingel in Boxmeer en de oranje protestborden waren niet te missen. Daar werd gedemonstreerd bij de coronaprikbus van de GGD. De borden lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Die waarop stond ‘Geen gifspuit voor onze kinderen’ bleef langer hangen dan de andere. Er schoot van alles door mijn hoofd, maar de belangrijkste, hoorde ik mezelf mompelen toen ik in de bouwmarkt op zoek ging naar tie-wraps, was toch wel dat ons recht om te demonstreren een groot goed is. Met hoeveel spandoeken heb ik zelf wel niet gelopen?