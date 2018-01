Twee 'Tesla-schepen' gaan het Wilhelminakanaal bevaren

Mooie dronebeelden van hoogwater bij Heusden

9:41 De hoge waterstand in Nederland levert mooie beelden op in rivierenland. In delen van Brabant en Gelderland kwamen foto's en video's binnen van een volgestroomde Rijn en Maas. Pascal Vastré maakte met zijn drone bijzondere beelden van de hoogwaterstand aan de oevers van de Bergsche Maas bij Heusden. Op de beelden is onder andere de Brug bij Heusden te zien en de overstroomde uiterwaarden bij de Maas.