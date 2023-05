Twee schuurtjes branden uit in Megen, brandweer voorkomt erger

Vraagte­kens rondom ‘vage’ afspraken omdat een handteke­ning ontbreekt: ‘Huurders buitenspel gezet’

RIJEN - De gemeente Gilze en Rijen is naar eigen zeggen geen partij in een conflict tussen woningcorporatie Leystromen en Stichting Huurders Leystromen. De verbazing en irritatie is nu groot omdat er wel afspraken zijn gemaakt.