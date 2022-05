Twee petten, dat is er toch één te veel voor dorpsraadvoorzitter en museumdirecteur Erik van den Dungen

Motorrij­der gaat onderuit op Millseweg in Beers: gewond naar ziekenhuis

BEERS - Op de Millseweg in Beers is donderdag aan het einde van de middag een motorrijder onderuit gegaan en daarbij gewond geraakt. Hoe de bestuurder op de kruising met de Burgemeester Thijssenstraat ten val is gekomen is nog niet duidelijk.

26 mei