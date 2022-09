Twee overvallers Mark Gillis langer vast

COLUMN Stikstofbe­leid, een drama voor boer en natuur

Onze Brabantse veeboeren zitten sinds deze week weer een stukje dieper in de shit. Een speciale en dure stalvloer die ze van de provincie moesten aanleggen, is volgens de Raad van State geen garantie voor minder natuurschade. Het stikstofdrama is compleet.

