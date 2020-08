Twee ‘meisjes’ zijn gevonden, het geheim van het tinnen kannetje uit Eindhoven is nu helemaal ontrafeld

Als de Valkenswaardse Monique Verhees woensdag het tinnen kannetje ziet bij Dorine Schröder-van der Lely herkent ze het meteen, pakt het op en vertelt hoe het kannetje bij de Eindhovense kringloopwinkel Het Goed terecht is gekomen. ,,Mijn moeder is na een forse hersenbloeding in december plotseling overleden. Mijn vader leeft nog, maar lijdt aan Alzheimer en kan niet alleen thuis wonen. Hij woont inmiddels in een verpleeghuis, waardoor mijn zus en ik genoodzaakt zijn ons ouderlijk huis leeg te halen. Een zware klus waar we nog steeds mee bezig zijn. Ons hele familieleven gaat immers letterlijk door je handen. Dat het kannetje uiteindelijk in Eindhoven terecht is gekomen, had een praktische reden. Na weer eens een dagje opruimen, wilden we een aantal spullen naar de kringloop brengen. In Aalst bleek die dicht, maar omdat de auto was volgeladen, zijn we doorgereden naar Eindhoven.”