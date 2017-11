Twee mannen dood bij drugslab in Kaatsheuvel: woningen ontruimd vanwege explosiegevaar

KAATSHEUVEL - Bij een drugslab achter een huis op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel zijn vrijdagmiddag twee mannen om het leven gekomen, vermoedelijk na het inademen van giftige chemicaliën.

Zes woningen in de straat zijn uit voorzorg ontruimd, omdat er kans is op explosiegevaar. Het drugslab bevindt zich in de schuur bij de woning.

Mogelijk zijn er giftige stoffen vrijgekomen. Drugsspecialisten van de politie zijn volop bezig om het lab te ontmantelen.

Gezin?

Na de vondst van de dodelijke slachtoffers gingen al meteen de wildste verhalen rond in Kaatsheuvel. Over de identiteit werd volop gespeculeerd. Zo zouden de slachtoffers deel uitmaken van een gezin.

Een man en zijn vrouw zouden om het leven zijn gekomen en hun zoon zou gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Later meldde de politie dat het gaat om twee mannelijke slachtoffers. Of de drie familie van elkaar zijn, is nog niet duidelijk.

De politie kwam massaal ter plekke en zette de omgeving tot op honderd meter af. Omliggende straten werden afgesloten zodat alle hulpdiensten, die massaal op de been waren, hun werk konden doen.

Oproep brandweer

Kennelijk verliep dat in het begin moeizaam, omdat Veiligheidsregio Midden en West-Brabant omwonenden op het hart drukte om de hulpdiensten de ruimte te geven. ,,Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, geef ze de ruimte."

De twee mannelijke slachtoffers werden bewusteloos gevonden in de achtertuin. Ze moesten met spoed gereanimeerd worden, maar hulp mocht niet meer baten. Ze overleden ter plekke.

De omgeving van het huis, dat midden in een woonwijk ligt en al even te koop staat, werd al vrij snel door de politie aangemerkt als 'plaats delict'. Inmiddels heeft de brandweer metingen bij het huis verricht.

Tekst gaat verder onder deze video

In totaal zouden vier ambulances, zes politiewagens, een brandweerauto en de traumahelikopter zijn opgeroepen. De geëvacueerde bewoners zijn ondergebracht in gemeentehuis Het Klavier in Kaatsheuvel.

Tikkende tijdbommen

De politie heeft jaarlijks de handen vol aan drugslabs. In 2015 werden er ruim vijftig opgerold die in woonwijken waren gevestigd.

In de laboratoria maken criminelen onder andere xtc. Daarvoor worden gevaarlijke chemische stoffen gebruikt. ,,Het zijn tikkende tijdbommen in buurten en wijken. Het is onacceptabel", zei burgemeester Depla destijds.

Illegale laboratoria

Het ontmantelen van illegale laboratoria is voor het politieteam niet zonder gevaar. Het team dat bijna dagelijks met levensgevaarlijke chemicaliën te maken krijgt, staat onder enorme druk, met werkdagen die in het uiterste geval langer dan 24 uur duren.

Volledig scherm Consternatie in de buurt. © Thijs Dingemans

Volledig scherm © Martijn van Bijnen/FPMB