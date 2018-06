Twee gewonden aangetroffen in wijk in Best, schietincident aan de Melde

VIDEO + UPDATEBEST - Bij een schietincidenten op de Melde in Best is maandagavond rond 19.15 uur een gewonde gevallen. De man werd aangetroffen voor een woning, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook aan de Prof. Titus Brandsmastraat werd nabij de Action een gewonde man gevonden. Het is volgens de politie nog onduidelijk of beide incidenten een verband hebben.

Een arrestatieteam voerde maandagavond even na 20.30 uur een korte inval uit in een woning nabij de Action op zoek naar mogelijke verdachten. Dat leverde vooralsnog niks op, even later kwam het team alweer naar buiten. Voor de woning aan de Melde zijn bloedsporen te zien. De forensische opsporing zoekt maandagavond laat naar sporen in de wijk. De politie spreekt mogelijke getuigen. De incidenten trekken veel aandacht van wijkbewoners, die staan massaal op straat.

Vrouw onder vuur

Melde ligt in de wijk Wilhelminadorp in Best waar begin mei een vrouw (39) onder vuur werd genomen. Dat gebeurde in de Mr C. Goselingstraat, twee straten verder dan de plek waar nu een schietpartij plaatsvond.

De politie heeft maandagavond ook een helikopter ingezet vanwege het incident.

Burgemeester Hans Ubachs van Best bevestigde tijdens een raadsvergadering dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden maandagavond. Hij zei ook dat dit te maken heeft met een eerder incident in de Pieter de Hooghstraat in Best. Wat voor incident dat is geweest, wil hij niet zeggen.

Volledig scherm Gewonde bij schietpartij op Melde in Best. © Bert Jansen

Volledig scherm Gewonde bij schietpartij op Melde in Best. © Bert Jansen

Volledig scherm Gewonde bij schietpartij op Melde in Best. © Bert Jansen