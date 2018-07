Twee doden gevonden in groepswoning voor hulpbehoevenden in Tilburg

Als volwassene een kindermenu bestellen in de Efteling? Alleen bij LaPlace mag het niet

14:15 KAATSHEUVEL - Eerder deze week werd restaurant De Vrolijke Noot geopend in de Efteling. Een van de lokkers van dit restaurant is het Kindersmulmenu. Het personeel neemt het deel 'kinder' wel heel serieus, want een volwassene die het menu voor zichzelf wilde bestellen, kreeg te horen dat het niet kon.