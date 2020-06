Twee doden bij schietpartij op camping in Appeltern: ‘We zijn geschokt’

Cybercrimi­ne­len slaan steeds vaker toe, ook in Brabant stijgen de aantallen hard

12 juni Er mag dan minder worden ingebroken in woningen, de cybercrime-misdrijven stijgen flink in Noord-Brabant. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in de provincie al 303 cybercrimes gepleegd. Dat waren er in het hele vorige jaar 547.