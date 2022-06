Twee doden bij eenzijdig motorongeluk in Oeffelt zijn 19-jarige man en vrouw uit Cuijk

De bestuurder en de bijrijdster overleden ter plekke aan hun verwondingen. Ambulancepersoneel kon niets meer voor hen doen.

Brug nog afgesloten

Het dodelijk ongeval gebeurde rond 04.00 uur in de nacht toen de motor door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Omwonenden zouden rond 03.45 uur een ‘doffe klap’ hebben gehoord. De brug tussen Gennep en Oeffelt is vanwege het onderzoek zondagochtend nog tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Vermoedelijk wordt deze rond 9.30 uur weer vrijgegeven.

De verkeersspecialisten van de Verkeers en Ongevallen Analyse (VOA) hebben vannacht op locatie onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. De motorrijder is van de weg geraakt terwijl hij vanuit Gennep naar Oeffelt reed. Na een chicane die in de weg is gelegd om verkeer te dwingen langzamer te rijden, belandde de motor links van de weg tegen een lantaarnpaal. Vervolgens kwam deze tot stilstand tegen een hekwerk.

Geen verdere uitspraken

Volgens de politie is onduidelijk hoe ongeluk heeft kunnen gebeuren. Over de uitkomsten van het politieonderzoek doet de woordvoerster uit piëteit met de slachtoffers geen verdere uitspraken meer. ,,Alleen de motor is bij het ongeval betrokken. Er zijn geen verdachten in het spel. In dat soort gevallen doen we geen uitspraken meer vanwege de privacy.”

Omwonenden zeggen dat er vroeger op dit weggedeelte vaak te hard gereden werd. ,,Dat is door aanpassingen in de weg en bij de entree van Oeffelt (waar het ongeval plaatsvond, red.) juist veel minder geworden”, zegt Oeffeltenaar Ruud, die vanwege de privacy niet met achternaam in de krant wil. ,,Over het algemeen gebeurt hier nog zelden wat.”

