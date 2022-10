Twee bouwvakkers vallen meters naar beneden, Parade in Den Bosch vol met hulpdiensten

Zeker zes drugslabs, waaronder die in Oeffelt gelinkt aan Eindhoven­se drugsbende

EINDHOVEN - Zeker zes drugslabs waren volgens justitie in handen van de Eindhovense drugsbende waarop de grote politieactie deze week was gericht. Van deze regio tot noordelijker in Brabant en België. Zeven verdachten die maandag zijn opgepakt blijven langer in de cel. Twee mannen worden vrijdag nog voorgeleid.

20 oktober