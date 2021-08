Twee boeren uit Brabant in nieuwe seizoen Boer zoekt Vrouw

Nieuwsover­zicht | Boerderij­win­kels zijn hot - Pfi­zer-prik halen zonder afspraak, dat loopt best aardig

21 augustus Helmond gaat onderzoeken wat de (mogelijke) gevolgen zijn van de verkoop van de High Tech Campus in Eindhoven voor de geplande verkoop van de ‘eigen’ Automotive Campus. En politie en OM trekken de komende weken alles uit de kast in een uiterste poging om met een nieuw DNA-spoor de moord op Wies Hensen op te lossen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.