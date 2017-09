Twee 16-jarigen betrapt tijdens drugssmokkel gevangenis Vught

'Een schande, stelen van de armen', koppel steelt voor 200 euro aan bonnen voor Voedselbank

13:01 TILBURG/HILVARENBEEK - Een man (65) en vrouw (25) hebben in Hilvarenbeek voor bijna 200 euro aan emballagebonnen gestolen uit een donatiebox voor de Voedselbank. Ze zijn beiden opgepakt. Voedselbank Tilburg, die klanten uit Tilburg en omliggende plaatsen van voedsel voorziet, is verbijsterd door de diefstal. ,,Het is een grote schande, dat mensen durven te stelen van de armen.”