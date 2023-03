Twaalf stemmen verschil op 38.760 stemmen, dan moet je dus gaan hertellen

MET VIDEO De halal worsten­brood­jes van Kadir gaan als warme broodjes over de toonbank, zéker tijdens de ramadan

DEN BOSCH - Hij begon in 2014 met een lading halal worstenbroodjes om te kijken of het aansloeg. Bijna tien jaar later vliegen ze er met tienduizenden uit. Met de ramadan voor de deur maakt Bosschenaar Kadir Ahmed (34) dagen waaraan geen einde lijkt te komen.