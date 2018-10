Twaalf appartementen ontruimd na brand in vrachtwagen vol drugsafval in woonwijk Eindhoven

EINDHOVEN - Twaalf appartementen zijn zondagochtend rond 6.30 uur ontruimd in de Offenbachlaan in Eindhoven nadat daar een vrachtwagentje vol drugsafval in brand was gevlogen. Er is tijdelijke opvang geregeld voor 20 bewoners. Zaterdagavond werd in diezelfde straat een ander vrachtwagentje ontdekt waaruit xtc-afval lekte. Ook dat voertuig was volgeladen met vaten en jerrycans.

De brandweer rukte zondagochtend even voor 6.30 uur uit na een brandmelding in de Offenbachlaan. Daar bleek een vrachtwagentje vol drugsafval in brand te staan. De avond ervoor, omstreeks 23.00 uur, kreeg de brandweer een melding binnen dat er in diezelfde straat maar zo'n 200 meter verderop, een ander vrachtwagentje stond waaruit vloeistof lekte. Onderzoek van de brandweer wees uit dat het ging om drugsafval. De rode vloeistof sijpelde op straat en liep het riool in. Het is onbekend hoeveel chemisch afval is weggelekt. Binnen krap 10 uur tijd werd er dus twee keer drugs gedumpt midden in een woonwijk.

Volledig scherm De resten van het vrachtwagen met drugsafval dat in brand heeft gestaan. © Bert Jansen

Chemische lucht

Toen de brandweer het vrachtwagentje zaterdagavond openbrak, bleek het vol te staan met vaten en jerrycans. Het lijkt er niet op dat de criminelen het afval daar bewust wilden lozen. Het spul was slordig opgestapeld in de laadbak en een paar vaten waren omgevallen. Om hoeveel afval het precies gaat, is nog niet bekend.

,,Poeh, wat een lucht", zegt een politieman wanneer weer een vlaag vanuit het vrachtwagentje over de hulpverleners trekt. Een grote ventilator wordt aangezet om de ergste chemische stank uit de pakken te blazen van de brandweermannen die het voertuig van dichtbij inspecteerden. Omwonenden hoefden echter geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Verschillende bewoners van de omringende flats hadden hun ramen open staan.

Zeldzame dumping

Vaten met drugsafval worden geregeld in het Brabantse buitengebied gedumpt. Soms wordt het busje waarmee het spul is vervoerd ook achtergelaten of zelfs in brand gestoken. Maar een vrachtwagentje vol chemische restanten van de productie van synthetische drugs geparkeerd midden in de stad kwam tot nu toe in Eindhoven nog niet vaak voor. ,,Ik kan het me de afgelopen vijftien jaar niet herinneren", vertelt de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ter plaatse.

Een gespecialiseerd bedrijf arriveerde rond 01.00 uur en kon - nadat de brandweer laadklep had verwijderd - beginnen met het overpompen van de chemische vloeistoffen om het af te voeren. Of er ook afval bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie is gekomen, is niet bekend. Als de hoeveelheid gelekte vloeistof beperkt is gebleven, kan die zijn opgevangen in de kolk in het riool. Die werd afgelopen nacht nog leeggezogen.

Volledig scherm Uit het vrachtwagentje dat geparkeerd stond in de Offenbachlaan in Eindhoven lekte een rode vloeistof. © Bert Jansen Het voertuig is in beslag genomen en wordt later nog op sporen onderzocht. De kentekenplaten waren waarschijnlijk vals.

Volledig scherm Uit het vrachtwagentje dat geparkeerd stond in de Offenbachlaan in Eindhoven lekte een rode vloeistof. Het busje bleek volgeladen met vaten en jerrycans. Een aantal vaten was omgevallen. © Bert Jansen

Volledig scherm De vloeistof sijpelde vanuit het vrachtwagentje de straat op en het riool in. © Bert Jansen