Tv-gids niet afgedrukt in de krant: bekijk hier welke programma's je zondag kunt kijken

Bij het opmaken is per ongeluk de tv-gids van maandag in de zaterdagkrant verschenen. De gids van zondag ontbreekt. Hoewel dit in de e-paper hersteld is, kunnen we ons voorstellen dat lezers van de papieren krant de gids missen. Daarom vind je de pagina's hieronder alsnog.