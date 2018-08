Tussen hoop en vrees: dit zijn de meest bijzondere vermissingen in Brabant

DEN BOSCH - In Nederland leven duizenden mensen tussen hoop en vrees. Wat is er met hun geliefde gebeurd? Is hij of zij verongelukt, vermoord of misschien nog wel in leven? Vandaag, op de Internationale Dag van de Vermisten, staat deze krant stil bij enkele bijzondere vermissingszaken die Brabant al jaren in de greep houden.

De politie ontvangt jaarlijks 40.000 meldingen van een vermissing. In ongeveer 80 procent van de gevallen wordt de vermiste binnen 48 uur teruggevonden of is het duidelijk wat er aan de hand is.

Rouwproces

Langdurige vermissingen veroorzaken bij familie een wurgende onzekerheid, waar buitenstaanders zich geen voorstelling van kunnen maken. Zelfs na al die jaren blijft de hoop bij de achterblijvers dat op een dag stoffelijke resten worden gevonden, die ertoe lijden dat een vermissing kan worden opgehelderd en het rouwproces eindelijk echt kan beginnen.

Hoe triest ook: van sommige Brabanders ontbreekt al vele tientallen jaren ieder spoor. We zetten een aantal bijzondere zaken voor je op een rijtje.

Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten (vermist sinds 16 maart 1974)

Al jaren zijn ze vermist: Piet Hölskens en Hans Martens. Op 16 maart 1974 gingen de twee vrienden op stap. Vanaf die avond is er nooit meer iets van hen gehoord. Toen was Piet Hölskens 21, nu zou hij 65 jaar oud zijn geweest. Hans was 20.

De twee zijn naar een aantal kroegen in de omgeving van Deurne gegaan, waaronder de Zanzibar. Daar zijn ze om drie uur ‘s nachts naar buiten gelopen en verdwenen. De omstandigheden waarin ze zijn verdwenen zijn nog steeds een raadsel.

De politie heeft altijd rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. In 2012 kwam er nieuwe informatie binnen over de verdwijning, maar ook die informatie leverde niets op.

Maarten Geurts uit Breda (vermist sinds 1 juni 1990)

De kwestie Geurts is een zaak die dreigt in de vergetelheid te raken. Op vrijdag 1 juni 1990 deed zijn moeder aangifte van zijn verdwijning. Geurts was een bekende in het criminele circuit.



Volgens de politie had de Bredanaar op 28 mei een afspraak met iemand op het station van Eindhoven. Hij zou op die dag met twee vrienden zijn teruggereden naar Breda en zijn afgezet bij het station in zijn woonplaats. Vanaf dat moment is er nooit meer een levensteken van de man vernomen.

De moeder van Geurts kwam in 2015 in de publiciteit toen zij een reactie gaf naar aanleiding van de aanhouding van crimineel Jan B. uit Hulten. Hij werd destijds veroordeeld voor betrokkenheid bij de ontvoering van Geurts in St. Willebrord in 1989. Zelf heeft B. altijd ontkend ook betrokken te zijn geweest bij de verdwijning van Geurts een jaar later.

Ex-Tilburger Hanno van Mil (vermist sinds 12 april 2014)

Oud-Tilburger Hanno van Mil verdwijnt op 12 april 2014 van de aardbodem. Hij trekt de deur van zijn eengezinswoning in Amersfoort achter zich dicht en vertrekt die ene zaterdagochtend naar een conferentie in Driebergen. Daar komt hij nooit aan.

Na een kleine dag zoeken vinden zijn vrouw en zoon het eerste en enige spoor van Hanno terug op de parkeerplaats van de Pyramide van Austerlitz. Daar staat zijn auto geparkeerd. Onafgesloten, met de sleutels nog in het contact.

Grote zoekacties, aanvankelijk door vrienden en bekenden, en al gauw daarna door de politie, leveren niets op. Ook in Tilburg en Eindhoven wordt door vrienden en oude bekenden volop gezocht.

Ieder spoor wordt nagegaan. Zijn computers en agenda worden binnenstebuiten gekeerd en zijn financiële gedragen worden onderzocht. Het levert niets op.

Henry Pfaff uit Eindhoven (vermist sinds 27 januari 2015)

Na een ochtend fitnessen in het Klokgebouw moet de 25-jarige Henry Pfaff met een beetje tegenzin even naar een afspraak. 'Ben zo terug mam'. Hij vertrekt zonder telefoon en zonder jas. Buren zien hem voor hun raam in de Tweede Terborgstraat langs lopen richting de Koenraadlaan.

Henry Pfaff Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor. Pfaff lijkt van de aardbodem verdwenen. De politie zegt in eerste instantie tegen de familie dat hij vast zit in de gevangenis in Grave. Het blijkt een foutje.



Familie en vrienden zoeken de hele regio af, ook kijken ze in België. Paragnosten worden geraadpleegd en Eindhoven hangt vol vermist-posters. De politie vraagt aandacht voor de zaak in een opsporingsprogramma en de familie verschijnt hier en daar op televisie. De politie wijst nog op zijn criminele achtergrond. En dan blijft het lang stil.



Tot juni 2015. Na een anonieme maar mogelijk waardevolle tip worden met sonarapparatuur, bootjes en honden een viswater en natuurbad bij Nuenen een dag lang grondig doorzocht. Familie en vrienden staan hoopvol maar angstig langs de kant. Voor niets. Het onderzoek zit op een dood spoor.



Vanaf dat moment is het opnieuw wachten op iemand die z'n mond open doet. Meer kan de familie al tijden niet doen. Afwachten.

Germa van den Boom uit Nieuwendijk (Vermist sinds juli 1984)

Germa van den Boom verdween op haar 19de. Eind juli 1984, na een avondje stappen, keerde ze niet terug in haar ouderlijke woning in de buurtschap De Kille bij Nieuwendijk onder Werkendam. Ze was wezen stappen in Gorinchem, een buurjongen had haar 's nachts thuis voor de deur afgezet. De politie vond later bloedsporen van haar op de keukenvloer.



Haar verdwijning leidde tot speculaties en beschuldigingen in het dorp, een werkgroep uit de regio bleef zoeken. Een lid van die werkgroep zei dat twee van de drie verdachten, die haar om het leven zouden hebben gebracht en spoorloos deden verdwijnen, inmiddels overleden zijn en zei de identiteit van de nog levende verdachte te kennen. Er bleven suggesties opduiken dat 'mensen in de omgeving van Germa meer moeten weten over de zaak'.

In 2007 loofde de hoofdofficier van justitie in Breda 15.000 euro uit voor de gouden tip. De raambiljetten met 'Help ons Germa vinden' die haar ouders - en later De Vries - lieten drukken, hingen lang in het Land van Heusden en Altena. Een doorbraak is er echter nooit gekomen. De politie sloot het dossier, maar zal bij nieuwe informatie het onderzoek hervatten.

Jelle Leemans uit België (vermist in Nispen sinds 21 november 2013)

De destijds 27-jarige Jelle Leemans verdween op de ochtend van 21 november 2013 na een afspraak in Roosendaal, vermoedelijk voor een drugsdeal. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. De politie gaat ervan uit dat de Belg het slachtoffer is geworden van een ripdeal en vreest dat hij niet meer leeft.

De politie hield in september 2014 twee mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Het ging om een destijds 31-jarige Roosendaler en een 42-jarige man uit Rijsbergen. Zij zijn een paar maanden later vrijgelaten, wegens gebrek aan bewijs.

De politie zocht de afgelopen jaren vaker uitgebreid naar sporen van Leemans. Zo werd in september 2014 de Rucphense Heide uitgekamd. Later werd ook onderzoek gedaan bij een autosloperij in Roosendaal. Ook die zoektochten leverden steeds niets op.

Jan en Riet Kelders uit Cuijk (vermist sinds 22 september 1989)

De politie heeft het onderzoek naar het al ruim 28 jaar vermiste echtpaar Jan en Riet Kelders uit Cuijk in de sluimerstand gezet. Er staan geen nieuwe zoekacties gepland, andere cold case-zaken krijgen op dit moment voorrang.

Begin oktober nog dacht het cold caseteam voor een doorbraak te kunnen zorgen in het vermissingsmysterie. Een betonnen vloer van een bijgebouw van kapsalon Artizte in hartje Cuijk werd minutieus ontmanteld, omdat er aanwijzingen waren dat het echtpaar Kelders daaronder lag begraven.

Het echtpaar woonde ten tijde van hun verdwijning samen met hun zoon in het Cuijkse pand, destijds een gewoon woonhuis. De stoffelijke resten werden niet aangetroffen. Kort na het teleurstellende resultaat liet de politie weten dat nieuwe zoekacties waarschijnlijk zouden volgen; daar is nu dus geen sprake meer van.

De politie gaat er onverminderd vanuit dat Jan en Riet Kelders (61 jaar oud bij hun verdwijning) in 1989 door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Het verhaal van hun enige zoon, die aangaf dat zijn ouders naar Engeland zouden zijn verhuisd, wordt niet geloofwaardig geacht.

Jolanda Meijer uit Wanroij (vermist sinds 11 november 2008)

Nachtmerries kunnen werkelijkheid worden. Maria Meijer uit Wanroij weet dat sinds 11 november 2008. Op die dag verdween haar dochter Jolanda. In het niets. Ze was 34 jaar jong. Had het moeilijk met het leven. ,,Zeker de laatste jaren. Ze zat in de put."

Jolanda henrica-maria-meijer. Op die bewuste 11 november is ze nog gezien door een buurman terwijl zij met haar hond aan het wandelen was. Waar ze gebleven is? Van Jolanda, de hond en haar auto is niet het kleinste spoortje teruggevonden. Niets.



Overal hebben ze gezocht. De politie heeft opsporingsberichten op televisie uitgezonden, er is oneindig veel gezocht met speciale speurhonden. Zelf zijn Maria en haar man op ongelooflijk veel plekken geweest om te gaan zoeken.



,,Maar we weten eigenlijk niet waar we moeten zoeken, er is geen enkele aanwijzing. De laatste jaren is er ook helemaal niets meer gebeurd. We zijn zover dat we ons erbij neerleggen. Maar we hebben geen zekerheid. Je blijft ermee bezig, hoopt steeds dat er ergens iets gevonden wordt."

James Patrick Grealis (vermist in Breda sinds 23 oktober 2008)

De Ierse timmerman James Patrick Grealis verdween op 23 oktober 2008 in Breda. De destijds 24-jarige man verbleef daar in een pension aan de Duivelsbruglaan en was op zoek naar werk. De familie houdt er rekening mee dat Grealis slachtoffer van een misdrijf is geworden. De nabestaanden waren woedend op politie en justitie in Nederland, omdat er in hun ogen te weinig was gedaan om de vermissing op te lossen.

De verdwijning van Grealis werd in Ierland groot nieuws toen familieleden in Dublin protesteerden bij de Nederlandse ambassade. Zij liepen toen met spandoeken over straat. De Nederlandse autoriteiten werd laksheid verweten.

De familie spande een zaak aan om de zaak te heropenen, maar verloor. De rechter in Den Bosch zei begrip te hebben voor de gevoelens en het verdriet van de familie.

,,Maar het kan ook zijn dat Grealis is verongelukt of zelf wilde verdwijnen. Het valt niet te verwachten dat verder onderzoek zo lang na dato verandering zal brengen."