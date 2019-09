TU/e onder vuur met vacatures alleen voor vrouwen

De maatregel is genomen om meer vrouwen aan de universiteit te verbinden. ,,Het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie. We hebben om die redenen al jaren maatregelen om het lage percentage vrouwen in de wetenschappelijke staf van de TU/e te verhogen, maar we gaan te langzaam vooruit", zei rector Frank Baaijens in juni bij de introductie van het beleid, dat per 1 juli van kracht is.