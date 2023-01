Truckers brengen indrukwekkend eerbetoon aan overleden Wesley

Zo mooi klinkt een nestje ba­by-egel­tjes als trompet­tist Eric Vloeimans er muziek van maakt

TILBURG - Hoezo een natuurfilm over de Rotterdamse haven? Daar zit toch niks, kregen de makers keer op keer te horen. Jawel joh, daar zit zát! En dankzij de muziek van Eric Vloeimans - later deze januarimaand live in Tilburg - barst het helemaal van de dieren-dynamiek.

7 januari