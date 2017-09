Trucker wil meer parkeerplaatsen en wegrestaurants in West-Brabant

In de loop van der jaren hebben een aantal wegrestaurants hun deur gesloten, zoals Van der Valk aan de A58 bij Gilze. Maar ook het wegrestaurant van het Van der Valk-concern bij De Wouwse Tol. “En dan zijn er nog restaurants die niet meer te betalen zijn voor vrachtwagenchauffeurs”, vertelt John Verbaandert uit Breda.

Hij is eigenaar van de Facebookgroep Benelux Chauffeurs waarop regelmatig vrachtwagenchauffeurs hun zorgen uiten. “Zo was Stad Parijs in Hulten vroeger een chauffeurscafé, maar is tegenwoordig een normaal restaurant.”

Aardappels, vlees en groenten

Volgens Verbaandert betaalt een chauffeur al snel vijfentwintig euro voor een menu. Ze willen ‘gewoon’ soep vooraf, aardappels, vlees en groenten als hoofdgerecht en een toetje na.

“Net zoals thuis. Je wilt geen vijf dagen friet eten.” Want het is friet voor een kleine prijs of een menu voor zo’n vijfentwintig euro. “Dan drink je nog twee biertjes en dan ben je zo’n dertig euro kwijt. Dan heeft een chauffeur nog zestien euro over voor ontbijt en lunch. Dat red je niet.” Want volgens Verbaandert krijgt een chauffeur gemiddeld 46 euro per dag onkostenvergoeding.

Bezet

Zo moet je volgens de chauffeur ook nog geluk hebben met een parkeerplaats. Volgens hem zijn de Van der Valk-wegrestaurants bij Gilze en De Wouwse Tol gesloten, omdat Oost-Europese chauffeurs de parkeerplaatsen bezet hielden, maar niet gebruikmaakten van het restaurant.

“Het stond er altijd vol. Dan konden wij daar niet parkeren. En bij de restaurants waar je nu nog terecht kan, moet je voor acht uur ’s avonds zijn. Anders heb je geen plek meer.” Chauffeurs willen dus meer parkeerplaatsen en wegrestaurants. “Anders gaan chauffeurs zelf koken in hun cabine en moeten ze hun behoeften doen in een maisveld.”

Bergen op Zoom: 'Geen goede zaak'

Branchevereniging TLN erkent het probleem van de parkeerplaatsen. “Er zijn er veel te weinig. Er moet een veilig plek zijn voor vrachtwagenchauffeurs”, aldus woordvoerder Cleo Vissers. De branchevereniging is dan ook druk bezig om meer beveiligde parkeerplaatsen te realiseren. Tot die tijd is het behappen, maar is het volgens Vissers zeker niet de bedoeling om chauffeurs te weren zoals in Bergen op Zoom wordt gedaan.

De gemeente maakte namelijk woensdag bekend dat truckers er niet meer mogen overnachten in de cabine van hun vrachtwagen. “Waar moeten ze dan heen? De gemeente erkent het probleem, maar komt niet met een oplossing. Dat is geen goede zaak.”

Avondeten

Ondertussen zijn er wel ontwikkelingen bij Hazeldonk. Daar komt een beveiligde parkeerplaats waar vrachtwagens voor veertien euro per etmaal kunnen staan. Maar dan hebben ze nog geen avondeten. Bij het naastgelegen restaurant Joost Truckstop kunnen ze wel terecht, maar dan is enkel het eerste uur parkeren gratis. “We zijn nog in overleg met de eigenaar van de parkeerplaats om ook het tweede uur gratis aan te kunnen bieden.”