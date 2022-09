Truck rijdt in vangrail A73 bij Rijkevoort; afrit A77 richting Duitsland afgesloten

Koning en Koningin in zelfrijden­de auto op Automotive Campus in Helmond: 'Ze waren echt geïnteres­seerd’

Bij de Automotive Campus in Helmond staat de zelfrijdende shuttle klaar voor het koninklijk paar. ,,Het doel is dat deze toegankelijk wordt voor iedereen”, krijgt het tweetal te horen. Ze stappen in de shuttle, het knipperlicht gaat aan en na een kort ritje over het terrein en een aantal bedankjes vervolgt het paar hun weg naar de kinderen van het project ‘meer muziek in de klas’, waar Máxima erevoorzitter van is.

