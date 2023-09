Trots op Den Bosch? Gratis wapens verkrijgbaar om dat te laten zien, opvallend genoeg zonder verwijzing naar de stad

Jasper Kaijen heeft het ‘leukste baantje van de wereld’ in het basisonder­wijs

BERGEN OP ZOOM - Dat hij het onderwijs in zou rollen was zeker niet vanzelfsprekend, maar inmiddels zit Jasper Kaijen al veertien jaar in het vak. Eerst als leerkracht bij Kindcentrum Kiemkade, nu is hij daar adjunct-directeur en tevens plaatsvervangend directeur van vrijeschool De Zeeridder. ‘Ik heb het leukste baantje van de wereld’.