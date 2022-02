Trots Goirle gaat recordaantal medailles Wüst vieren: zo huldigde het dorp haar eerder

Leven met kanker LIVE op deze site tijdens Wereldkan­ker­dag

Op Wereldkankerdag, vrijdag 4 februari, praten ervaringsdeskundigen en specialisten in een live-uitzending op deze website over de ziekte, maar vooral ook over leven met kanker. De uitzending ‘Leven met kanker LIVE’ begint om 19.00 uur en is te volgen via deze site of de app.

4 februari