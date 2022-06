Tropische temperaturen in Brabant: op deze plekken kun je gratis zwemmen

Ondanks de vele plassen en meren in onze provincie, mag je niet overal zomaar zwemmen. De komende gebieden zijn aangewezen als officiële zwemlocaties. Dat betekent dat ze regelmatig worden onderzocht op verontreiniging. De entree is gratis, maar het kan voorkomen dat je moet betalen om te parkeren.

1. De Kuilen - Mill

Het hele jaar door is strandbad De Kuilen in Mill geopend tot zonsondergang of 21.00 uur. Zowel de toegang als parkeren is gratis. Tussen 1 mei en 16 september is het niet toegestaan om honden mee te nemen.

Volledig scherm De Kuilen - Mill © Ed van Alem

2. Engelermeer - Den Bosch

Sinds half mei van dit jaar is het Engelermeer in Den Bosch weer officieel geopend van 09.30 uur tot 17.30 uur. Tussen die tijdstippen is er toezicht, is de horeca geopend en is in geval van nood de Bossche Reddingsbrigade (BRB) aanwezig. Bij slecht weer is er toezicht tot 16.00 uur.

Volledig scherm Engelermeer - Den Bosch © copyright Marc Bolsius

3. Oosterplas - Den Bosch

Het strandbad van de Oosterplas in Den Bosch is het hele jaar door geopend, maar tijdens het zwemseizoen tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Tussen die tijdstippen is er ook toezicht aanwezig. Op dagen met slecht weer is er tot 15.00 uur toezicht. Het recreatiegebied van de Oosterplas is autoluw. Wel zijn er gratis parkeerplaatsen in de omgeving.

Volledig scherm Oosterplas - Den Bosch © Maikel Samuels

4. Aakvlaai - Hank

De Aakvlaai in de Biesbosch is een groot watergebied waar je niet alleen kan zwemmen, maar ook met je eigen boot mag varen en zelfs overnachten (in de boot). Zowel de toegang als parkeren in de omgeving van de Aakvlaai is gratis.

Volledig scherm Aakvlaai - Hank © Meesters Multi Media/Bart Meesters

5. Berkendonk - Helmond

Recreatiegebied Berkendonk is gratis toegankelijk. Naast zwemmen is het mogelijk om te surfen, zeilen of simpelweg te zonnebaden. Parkeren bij het recreatiegebied is gratis maar beperkt. Op de warmste dagen (25 graden of hoger) wordt aangeraden om na 12.00 uur niet meer met de auto te komen.

Volledig scherm Berkendonk - Helmond © Sem Wijnhoven/DCI Media

6. De Afgraving - Drunen

Het heldere water maakt zwemmen bij de Afgraving in Drunen extra aantrekkelijk. De recreatieplas is gratis toegankelijk en ook het parkeren in de omgeving kost niets.

Volledig scherm De Afgraving - Drunen © Roel van der Aa

7. 't Zand - Alphen

Tussen zonsopgang en zonsondergang mag je aanwezig zijn op het terrein, maar vanaf april tot oktober zijn honden verboden. Er is ruime parkeergelegenheid, maar op drukke dagen geldt tussen 09.00 en 17.00 uur betaald parkeren (5 euro per dag) in de parkeervakken van het terrein. Als die vol zijn, is er ook nog een overloopparkeerterrein aan de Fransebaan (ter hoogte van de Voskuil).

Volledig scherm 't Zand - Tilburg © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

8. Westpolderplas - Etten-Leur

De Westpolderplas ligt in een natuurrijk gebied in Etten-Leur en is van april tot oktober geopend vanaf 10.00 uur. Vanaf oktober tot april gelden beperktere openingstijden. Het gebied is niet alleen geschikt om te zwemmen. Ook voor wie wil volleyballen, basketballen, suppen of duiken kun bij de Westpolderplas terecht. Honden zijn niet toegestaan op de ligweide en in de plas. Ook mag je niet barbecueën en naaktzwemmen.

Volledig scherm Westpolderplas - Etten-Leur © Marcel Otterspeer / pix4profs

9. Galderse Meren - Breda

De Galderse meren zijn gratis toegankelijk maar voor parkeren betaal je 3 euro per dag. Het is alleen mogelijk om met pin te betalen. Van april tot oktober geldt het recreatieseizoen, dan zijn honden en paarden niet welkom. Wees er wel snel bij, want als alle parkeerterreinen vol zijn (1300 plekken), worden de toegangswegen voor autoverkeer afgesloten. Naaktzwemmen is hier beperkt toegestaan aan de noordzijde van de Galderse Meren. Barbecueën en gemotoriseerde voertuigen gebruiken mag niet.

Volledig scherm Galderse Meren - Breda © Pix4Profs / Johan Wouters

10. Binnenschelde - Bergen op Zoom

Sinds dit jaar is het weer mogelijk om te zwemmen in de Binnenschelde in Bergen op Zoom. Een lange tijd was het water ongeschikt en dreigde er zelfs een definitief zwemverbod. De oorzaak was dat campereigenaren jarenlang hun afvalwater direct in de recreatieplas loosden. Door een nieuw aangelegde waterput is de waterkwaliteit enorm verbeterd.

Volledig scherm Binnenschelde - Bergen op Zoom © Pix4Profs/Tonny Presser

11. Rooyse Plas - Handel

De Rooyse Plas in Handel is gratis toegankelijk, maar wordt veelvuldig gebruikt voor watersport. Daarom is het in het water goed opletten op waterskiërs en wakeboarders. Ook is het mogelijk om in het gebied te zonnen, beachvolleyballen of een drankje te drinken op het terras.

Volledig scherm Rooyse Plas - Handel © Fotomeulenhof



