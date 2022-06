Tropisch warm in Brabant: ruim 30 graden bereikt in Woensdrecht en Gilze, morgen code geel in onze provincie

BRABANT - Voor het eerst dit jaar is het tropisch warm en is de temperatuur, ook in Brabant, boven de 30 graden gestegen. In Woensdrecht werd het vlak na 15.30 uur 30,1 graden. Dat is de tweede plek in Nederland waar het zo warm werd. Iets eerder, rond 15.00 uur, werd het in het Zeeuwse Westdorpe ook al ruim 30 graden. Even later, rond 16.30 uur, steeg ook in Gilze het kwik naar de 30 graden.