Traumaheli wacht met vertrek bij ernstig ongeluk tot na dodenherdenking in Nuenen

Oirschotte­naar krijgt jaar cel voor ontucht met minderjari­ge oppas; ‘Onbegrij­pe­lijk dat hij zijn fout niet inziet’

OIRSCHOT - Het is onbegrijpelijk dat een Oirschottenaar (45) niet inziet hoe fout het was dat hij herhaaldelijk seks had met de 15-jarige oppas van zijn kinderen. Dat stelt de rechtbank, die de man voor een jaar naar de gevangenis stuurt.