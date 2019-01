Transport en provincie zien niets in tol op Brabantse snelweg

BRABANT - Tol heffen op specifiek de drukste snelwegen in Brabant is slecht en werkt contraproductief. Dat stellen gedeputeerde Christophe van der Maat en Transport en Logistiek Nederland in reactie op plannen van werkgevers.

Het ‘paard achter de wagen spannen’ en ‘contraproductief’. De brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is faliekant tegen een specifiek Brabants tolsysteem. ,,Wanneer er tol geheven wordt - en dat gaat in 2023 sowieso gebeuren - moet je dat landelijk invoeren. Dan snijdt het hout. Alléén in Brabant heeft het geen zin”, stelt Quinten Snijders van TLN.

Jeroen van Glabbeek, voorzitter van de West-Brabantse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW lanceerde gisteren in deze krant het plan om op de drukste wegen in Brabant een speciale snelwegentaks in te voeren. Hij krijgt steun van Eric van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland: ,,De Brabantse fileproblematiek is uiterst nijpend en er moet op korte termijn oplossingen gevonden worden. Langer wachten is niet meer verantwoord. Daarom komen we ook juist nu met deze controversiële oplossing.”

Volgens de provinciale werkgeversvoorzitter is het bepaald geen ‘luchtballon’ die is opgelaten. ,,Onder onze leden zijn ook de grootste regionale transportondernemingen. Ook die dringen aan op snelle - Brabantse - maatregelen.” Geld mag daarbij niet het probleem zijn, zo stelt hij. Volgens hem betaalt een Brabants tolhefsyteem zich deels zelf terug en bovendien hebben leden verklaard om desnoods financieel bij te dragen aan een systeem dat filedruk in Brabantse indamt.

Lappendeken

De brancheorganisatie TLN, waarbij zo’n 5000 logistieke bedrijven aangesloten zijn, is overigens niet tegen het heffen van tol, maar ziet niks in een specifieke Brabantse tolheffing. Volgens TLN moet een ‘lappendeken’ aan verschillende heffing- of tolsystemen voorkomen worden. ,,Je moet er toch niet aan denken dat een chauffeur vanuit Rotterdam richting Duitsland rijdt en dan op verschillende tolsystemen stuit. Dat moeten we niet willen”, aldus Snijders.

Quote Ik vind wel degelijk dat we stappen voorwaarts hebben gezet. Gedeputeerde Christophe van der Maat

Wat gedeputeerde Christophe van der Maat (Mobiliteit, VVD) betreft hebben de werkgevers vooral een ‘signaal richting politiek Den Haag’ willen afgeven. ,,Dat signaal vind ik goed.” Maar de specifieke maatregel die ze voorstellen, een snelwegtol, daar ziet hij niets in. “Nee, dat is geen goed idee, ben ik tegenstander van.” VNO-NCW is van mening dat de overheid traag reageert op de problemen die worden veroorzaakt door een steeds verder dichtslibbend snelwegennet. Van der Maat is het daar niet mee eens. “We hebben de afgelopen 1,3 miljard euro naar Brabant gehaald om de A58, A2 en A67 te verbreden en knooppunt Hooipolder aan te pakken. Ik vind wel degelijk dat we stappen voorwaarts hebben gezet.”

‘Decennia bezig met het verzinnen van oplossingen’

Vervoerseconoom Erik Verhoef, verbonden aan de VU Amsterdam, spreekt net als TLN over de gevaren van een ‘lappendeken’. ,,Niemand is gediend met allerlei verschillende betaalsystemen.” Hij snapt het ongeduld van lokale bestuurders die de wegen in hun regio zien dichtslibben. ,,We zijn al decennia bezig met het verzinnen van oplossingen, maar er gebeurt verrekte weinig. Vrijwel elke verkeersminister is in de afgelopen twintig jaar met een plan gekomen. Maar ze lopen steeds dezelfde grenzen aan: geen draagvlak.”

Wel voert de overheid in 2023 tol in voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer in. Net als in België en Duitsland krijgen vrachtwagens een kastje dat het aantal verreden kilometers registreert. Er wordt gedacht - het parlement moet nog goedkeuring verlenen - aan een tarief van 15 cent per kilometer. De opbrengst komt in de vervoerssector terecht om de logistiek te vergroenen en efficiënter te maken. Met als mogelijk bijkomend effect: minder files.

Niet betalen voor bezit, maar voor gebruik

TLN staat achter deze maatregel, maar stelt nadrukkelijk dat óók de particuliere rijder belast moet worden.

De ANWB laat weten tegen tolheffing op snelwegen te zijn. Woordvoerder Ad Vonk geeft aan dat de bond al decennia voor een eerlijker belastingregime pleit waarbij automobilisten geen belasting betalen voor het bezit van de auto, maar louter voor het gebruik. Daarbij verdwijnen de belasting op nieuwe auto’s (BPM) en de motorrijtuigenbelasting.