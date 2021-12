Tranen van geluk, aandoenlijke momenten en ‘legendarische’ uitdagingen: dit zijn de beste Brabantse video's van 2021

JaaroverzichtHet jaar 2021 bracht nogal wat teweeg. Emoties liepen hoog op, soms in agressie, maar ook in liefde of hulp voor elkaar. We maakten dit jaar weer een boel mooie video's die al die emoties samenvatten. Een overzicht van een paar van de meest bekeken video's in Brabant van het afgelopen jaar.

Tranen om het K’NEX reuzenrad

We trappen af met een echte tranentrekker. Het jaar begon namelijk bijzonder voor Anton van der List, ook wel bekend als ‘Opa K’NEX’. Het K’NEX-reuzenrad van de Bredanaar was gestolen, maar door een online actie van onder andere Sylvana IJsselmuiden kreeg hij een heel nieuw reuzenrad en nog een grote verrassing daarbovenop.

Indrukwekkende zangkunsten van agente

Politieagente Marije (23) van bureau Gemert-Bakel ging viral met een video waarop te zien is dat ze tijdens een nachtdienst het lied ‘Door de wind’ meezingt. En hóe...

Rottweiler krijgt 15 (!) pups

Er was leuk geboortenieuws in 2021. Rottweiler Roxy wierp maar liefs vijftien pups. Normaal gesproken ‘bevalt’ een grote hond van tussen de tien en dertien pups. Dit is daarom wel een bijzonder groot nest. De familie Nooijen uit Bakel heeft er haar handen vol aan.

‘Heerlijk zo op de vroege morgen’

‘Wat er ook gebeurt, dit wordt een legendarische dag’, het zijn de woorden van Johan de Vos. Hij organiseerde het WK Terraszitten in mei van dit jaar bij zijn café Boerke Verschuren in Breda. En legendarisch werd het: de mensen die het langs bleven zitten en de hoogste rekening hadden, wonnen. De rekening werd maar liefst 1023,80 euro.

Winterse beelden

In het begin van het jaar waren we allemaal in de ban van het winterweer. Een dik pak sneeuw dat lang bleef liggen en schaatsen op natuurijs. Het kon allemaal. Dat leverde heel mooie dronebeelden op in West-Brabant.

Eekhoorn doet boodschappen

Fotograaf Albert Beukhof dook afgelopen jaar plotseling overal op toen hij een wel heel bijzondere foto maakte. Hij fotografeerde een eekhoorn met een winkelwagentje. En díe foto werd wereldberoemd. Je moet er maar opkomen.

Poepen op de inrit

‘De aardbeienfile’, wie kent hem niet. Het bracht in Uden nogal wat teweeg in april van dit jaar. Buurtschap ‘t Loo was de dagelijkse file beu van bezoekers aan de aardbeien drive in van Jan & Brigitte. Er was sprake van herrie en overlast, mensen die tegen heggen plassen - soms zelfs poepen - en opritten blokkeren. Jan vroeg om geduld zodat hij het probleem aan kon pakken. Dat gebeurde uiteindelijk door middel van een tijdslot.

