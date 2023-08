Tranen en hartzeer om verhuizing Indië-herdenking van Geldrop naar Eindhoven: ‘Ik heb er wakker van gelegen’

Albert Verlinde stopt als VVD raadslid in Vught; niet langer te combineren met werk als theaterpro­du­cent

VUGHT - Zijn werkzaamheden als theaterproducent zijn het afgelopen jaar zo toegenomen dat de combinatie met het raadswerk in Vught onmogelijk is geworden. Albert Verlinde (62) stopt in september als raadslid voor de VVD in Vught. Michel Freund is zijn beoogd opvolger.