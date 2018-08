Tragische dood van Brabantse toerist schokt Jumbo: 'Zo weinig wat we kunnen zeggen'

Yoni Kerver (21) uit Den Bosch omgekomen na val van 'slecht verlichte' muur in Kroatië, collega's geschokt

3 augustus DEN BOSCH/ZADAR - Een Nederlandse toerist is overleden in de Kroatische stad Zadar nadat hij van een stadsmuur was gevallen. Het gaat om de 21-jarige Yoni Kerver uit Den Bosch. Bij de Jumbo in Hintham, waar hij werkte, is het nieuws van zijn overlijden hard aangekomen.