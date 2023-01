Total Loss Festival in Best nu ook voor ‘hulle familie’: Rob Kemps kondigt eerste namen aan

Na de eerste uitverkochte editie (60 duizend bezoekers), vorig jaar september, wil Kemps de zondag nu inrichten voor de ‘hulle familie’, zo laat hij weten. ,,We merken met Snollebollekes Live in Concert in het GelreDome dat de familieshow erg in trek is. Maar met 20 duizend bezoekers is die show al lang uitverkocht. Kinderen hebben niet vaak de kans om een Snollebollekes-optreden bij te wonen, maar zingen wel ieder nummer mee.”