Tot 250 miljoen euro schade door overstromingen Brabant en Limburg

Gaat de intocht van de Sint door bij jou in de buurt? Check het hier!

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Binnenkort komt Sinterklaas per koets, paard of boot aan in veel Brabantse plaatsen. De meeste intochten gaan door, al dan niet in aangepaste vorm of met maatregelen zoals het checken van een coronatoegangsbewijs. Tijd voor een overzicht.

10 november