Tot 22 jaar celstraf geëist voor dodelijke overval op Mien Graveland

DEN BOSCH - Het OM is Den Bosch heeft dinsdagmiddag forse celstraffen geëist tegen de drie hoofdverdachten van de dodelijke overval op de Helmondse Mien Graveland. Tegen Rizwan uit Schiedam werd 22 jaar cel geëist, tegen Nuenenaar Henk van D. 18 jaar en tegen Nuenenaar Jacky W. 12 jaar. Tipgevers Maikel en Ralph hoorden voor hun rol in de zaak respectievelijk 1,5 jaar en 1 jaar cel tegen zich eisen.

Rizwan en Henk worden verdacht van gekwalificeerde doodslag, Jacky van diefstal met geweld met de dood tot gevolg hebbende.

Verdachte rizwan (22 jaar) huilt tranen met tuiten en kijkt met gevouwen handen naar zijn familie #mien — max steenberghe (@maxsteenberghe) 3 oktober 2017

>>Lees hieronder het live twitterverslag over deze zaak:

Na vorige week het dossier van de zaak te hebben behandeld, trok de rechtbank nu nog anderhalve dag uit voor verdere behandeling. Om half één was het woord aan de officieren van justitie Caroline Krol en Juliette Nederlof. In hun requisitoir legden ze uit waarom zij de vijf als de schuldigen zien, wat voor bewijs daarvoor is en als laatste: welke straf dat volgens hen moet opleveren.

Daarna mag advocate Jolanda Veldman pleiten namens Rizwan V. (25). Hij is gevonden door DNA-sporen en heeft bekend als eerste het huis van mevrouw Graveland te zijn binnengaan. Zware mishandeling ontkent hij: hij gaf haar 'alleen maar een duw', al was dat wel een forse. Het slachtoffer raakte zo zwaargewond dat ze later op de avond overleed. Een kleindochter wilde haar oma toen als afscheid strelen maar ‘kon geen stukje huid vinden dat niet blauw of bebloed was’. Dat maakt het verhaal van die ene duw erg onwaarschijnlijk, zo voerde officier van justitie Krol al aan.

Tiewraps

Hoofdverdachten zijn Jacky W., Henk van D. (beiden uit Nuenen) en Rizwan V. uit Schiedam. De eerste had gehoord dat er geld te halen was bij mevrouw Graveland. Een inbraakje in december 2013 mislukte. Jacky vroeg toen in de zomer van 2014 of Henk bij een nieuwe poging wilde helpen. die haalde er zijn maat Rizwan bij. De drie bezweren dat ze enkel wilden inbreken, maar Rizwan belde aan. Na de ‘duw’ is mevrouw Graveland met haar handen om een stoelpoot gebonden met tiewraps. Die sneden tot op het bot.

Alle verdachten proberen de schuld van zich af te duwen. Henk zegt dat hij binnenkwam toen Rizwan haar al had vastgebonden, Rizwan beweert dat hij juist wilde vluchten maar door Henk werd tegengehouden en dat ze haar samen knevelden. Jacky zou de grote plannenmaker zijn, hij had geruchten over een erfenis gehoord van twee Helmonders. Deze zeggen niks met de zaak te maken te hebben, maar volgens Jacky bleven ze bij hem aandringen dat er wat moest gebeuren.

Gekwalificeerde doodslag

Officieren Krol en Nederlof moeten nu aanvoeren wie zij als de verantwoordelijke zien voor haar tragische dood. Vooralsnog hebben ze alle vijf mannen aangeklaagd voor gekwalificeerde doodslag. Dat is net iets minder zwaar dan moord. Bij moord is er vooraf een bewust plan gemaakt om iemand te doden, vaak een liquidatie. ‘Gewone’ doodslag geldt als iemand in een opwelling (een gevecht) een slachtoffer om het leven brengt. Bij gekwalificeerde doodslag was dat plan er niet op voorhand, maar is er wel bewust gedood: om plotse getuigen het zwijgen op te leggen.