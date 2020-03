Topman Philips: Nederland klopte pas twee weken geleden aan voor extra beademingsapparaten

Boerenpraat ‘Hopelijk gaan we de boel na deze coronatijd eens flink resetten’

29 maart Wat een gekke tijd... De natuur maakt de dienst uit in deze 'maakbare' wereld. Als boer zijn we gewend dat de natuur de baas is, en dat we ons daar zoveel mogelijk op aan moeten passen om boer te kunnen blijven.