TOP Oss gaat zonder aanvoerder op zoek naar weer een zege

Geen enkele ploeg in de Keuken Kampioen Divisie vergaarde in de laatste vijf wedstrijden zo veel punten als TOP Oss. Vrijdagavond wacht in eigen huis het onder Dick Advocaat herboren ADO Den Haag, maar ook in die wedstrijd is niks onmogelijk voor TOP.

Met nog een zege zou TOP Oss definitief afstand kunnen doen van de onderste plaatsen in de KKD. Sterker nog, als TOP vrijdagavond daadwerkelijk weet te winnen, mag de ploeg van Klaas Wels met een schuin oog naar boven gaan kijken. Het zou ADO tot op twee punten naderen en ook het gat met ploegen als Roda JC en De Graafschap zou – afhankelijk van wat die ploegen vrijdagavond doen – aanzienlijk kleiner worden dan een paar weken geleden. Zo ver is het nog niet, want met ADO treffen de Ossenaren een taaie ploeg.

Bij het analyseren van de tegenstander zag Wels dat ADO onder leiding van ‘de kleine generaal’ een georganiseerd geheel is geworden. ,,Vooropgesteld heb ik heel veel respect voor de indrukwekkende carrière van Dick Advocaat. Hij probeert risico’s uit te sluiten en daar zullen wij op moeten anticiperen en het uiterste uit onszelf moeten halen om opnieuw tot een resultaat te komen’’, aldus Wels.

Aanvoerder geblesseerd

De gewonnen slag bij Jong Ajax kende afgelopen maandag ook een keerzijde. Aanvoerder Rick Stuy van den Herik viel uit met een knieblessure en is er tegen ADO niet bij. Naar verwachting zal Ömer Gündüz op zijn plaats gaan spelen. Lorenzo Piqué raakte maandag in de warming up geblesseerd, Milan Hilderink nam zijn plek over. Piqué zit vrijdag wel bij de selectie, maar of hij gaat spelen is niet duidelijk.

Voor Gündüz betekent de afwezigheid van Stuy van den Herik een kans om zich weer eens te laten zien. De jonge middenvelder speelde voor de winterstop vrijwel wekelijks, maar de laatste weken moet hij het doen met invalbeurten.

Rondom de wedstrijd tegen ADO worden Stuy van den Herik en Piqué gehuldigd. Zij verbraken in de afgelopen weken beiden het record van meest gespeelde wedstrijden voor TOP Oss, dat tot voor kort in handen was van clubicoon Raymond Koopman. Hij speelde 314 wedstrijden voor TOP.