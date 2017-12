Top 2000: Bredanaars horen liever John Lennon dan Boudewijn de Groot

Zesde autobrand in Bossche wijk: zelfde methode gebruikt als bij dakdekkers

17 december Op de Rodenbachstraat in Den Bosch is zondagavond rond 21.30 uur een auto uitgebrand. Het is de zesde autobrand in de Bossche wijk De Meerendonk in dit weekend. In de nacht van zaterdag op zondag gingen vijf auto's en busjes in vlammen op; allemaal van dakdekkers of schoorsteenvegers.