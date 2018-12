Top 2000 beschermt kleine zwarte jaguar tegen harde vuurwerkknallen

Elke dag worden de overlevingskansen van het kleine jaguar-jong in BestZOO groter en groter. Maar oudjaar en de knallen van het vuurwerk kunnen dan zoveel stress geven dat moeder het jong dood bijt.

Jos en Marian Nooren uit Lennisheuvel, de eigenaren van BestZOO, doen er alles aan om het jong en moeder jaguar, allebei pikzwart, zo min mogelijk stress te geven. Ze verblijven in het nachtverblijf en luisteren lekker samen naar de Top 2000.

Quote Extra achter­grond­ge­luid voorkomt stress Jos Nooren, BestZOO

,,Extra achtergrondgeluid voorkomt veel stress. Zo houden we een extra oogje in het zeil en hopen dat het goed blijft gaan”, zegt Nooren.

Over een week of vier tot vijf mogen moeder en jong naar buiten. ,,Dan is het grootste gevaar voorbij. Nu mag ook het publiek niet komen kijken naar het jong.”

Jaguar alleen in Artis en BestZOO

De zwarte jaguar komt in Nederland alleen voor in Artis en BestZOO. In Europa zitten er een kleine 125 exemplaren die meedoen aan een wereldwijd fokprogramma voor dierentuinen.

In 2019 hoopt BestZoo twee hectare te kunnen uitbreiden. Dan komt er ook een groot nieuw gebouw te staan met twee verdiepingen. Daarin worden nieuwe aquaria en terraria gebouwd, zodat er ook in de winter meer te zien is in de dierentuin. Daarnaast is Jos Nooren bezig om giraffes naar zijn Zoo te halen.