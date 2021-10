Tony van der Meulen heeft het niet op de Russen: ‘Ze zijn niet te vertrouwen’

Het is weer herfst: steeds meer spinnen kruipen de woonkamer binnen

7 oktober Het is weer herfst en dat betekent dat niet alleen wijzelf, maar ook spinnen steeds meer naar binnen gaan. Dat zorgt er volgens spinnenexpert Sjef van Overdijk voor dat we de kleine kruipende diertjes ook meer in huis zullen aantreffen. Maar bang hoeven we er niet voor te zijn, want ‘spinnen zijn vaak alleen op zoek naar liefde’, zo stelt Van Overdijk.