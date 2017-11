'Tommy van der Burg vermoord wegens slippertje'

DEN BOSCH - Zowel Patrick V. als zijn ex Monique G. ontkennen stellig dat ze twee jaar geleden Tommy van der Burg hebben vermoord in Eindhoven. Op de eerste van vier zittingsdagen die de rechtbank uittrok voor het moordproces, zette de vermeende schutter woensdag alle bewijzen van het Openbaar Ministerie weg als aannames.

In vrijwel de eerste minuut kwam opeens het mogelijke motief voor de liquidatie naar voren. De rechters begonnen met een film gemaakt door het OM en als eerste verscheen een tekstbericht van Monique (39) aan haar voormalige vriend (45). Ze had veel spijt van 'iets drie jaar geleden met Tommy' en snapte dat Patrick, met wie ze toen een verhouding had, kwaad is.

Slippertje

Volgens het OM duidt dat op een slippertje van de Eindhovense vrouw en heeft ze haar inmiddels ex-vriend geholpen een rekening te vereffenen. Deze zette dat weg als grote onzin, Monique hield vrijwel de hele ochtendzitting haar mond dicht en kwam na de middag niet meer opdagen. Ze trok het niet meer en volgens haar hadden officieren van justitie Geerte Burgers en Mariska Wijnbelt haar uitgelachen.

Net gemist

De film vertaalde het duizenden pagina's tellende dossier vol gegevens van telefoonmasten en wegen-camera's die kentekens registreren, naar een op het eerste oog overduidelijk overtuigend verhaal. De dag na dat overspel-bericht zouden Patrick en Monique prepaid-gsms hebben, het OM noemt ze de tip- en de schutter-telefoon.

Twee opeenvolgende avonden en nachten is de tiptelefoon bij café Borreluur, waar Tommy dan binnen zit. De schutter-telefoon straalt ondertussen masten aan bij het Van der Valkhotel waar Tommy sliep. Camera's laten zien hoe de eerste avond een auto tegenover het hotel parkeert. Net na drieën rijdt hij weer weg. Een minuut later komt Tommy bij het hotel aan: ze hebben elkaar net gemist.

De volgende ochtend vraagt Monique aan Patrick: 'schat gaan we nog uit eten', waarop hij antwoord 'ja gisteren niet gelukt'. Die avond herhaalt alles zich, maar gaat Tommy al tegen half een vanuit de kroeg naar het hotel. De tiptelefoon geeft dat door aan de schutter. Meteen stapt een man uit de daar opnieuw geparkeerde auto, verstopt zich in de bosjes bij de slagboom en schiet Tommy dood als deze er stopt.

Spitten

De politie kwam na veel spitten de twee op het spoor. Ze begon door alle telefoonverkeer bij Van der Valk op de tijd van de moord te onderzoeken. Één nummer sprong er uiteindelijk uit: het was pas tien dagen in de lucht en belde maar één ander nummer. Dat straalde vaak een zendmast aan bij de woning van Monique. En als die ergens naar toe reed, verplaatste haar 'gewone' telefoon zich precies als de tiptelefoon. Zoiets geldt voor de schuttertelefoon: die was vaak bij de Belgische adres van Patrick V.

De film liet zien hoe Patrick van auto zou wisselen: hij kwam met een wit bestelbusje naar Eindhoven en stapte dan over in een zwarte BMW. Die had hij twee, met dezelfde kentekenplaten. Als die auto's niet op camera komen is dat volgens het OM omdat hij binnenweggetjes nam.

Huiswerk

Patrick V. zat de hele dag op de rand van ontploffen. Allemaal onzin, vond hij. Toen de politie de twee na maanden op het spoor kwam, verstopte ze microfoons in de auto en woning van Monique. Daarop is veel dubbelzinnige taal te horen maar 'hét gesprek', een bekentenis, niet, zo wees hij de rechter terecht. In de achttien maanden voorarrest had hij zich helemaal ingelezen en bleef op fouten en foutjes wijzen. ,,Welk type celmateriaal is door het NFI als spoorbron onderzocht om mijn DNA-profiel te matchen", vroeg hij doodleuk. De rechtbank kon hem niet weerspreken, de officieren noteerden huiswerk om het na te pluizen.

Sigaretten

Alles is volgens de hoofdverdachte gebaseerd op aannames van de politie; hard bewijs zag hij niet. Advocaat Bert de Rooij wees op twee getuigen die de schutter klein noemden, hooguit 1.70 meter. Dat is hijzelf ook, beiden stonden op en Patrick is twee koppen langer. Maar het OM zocht weer uit welke sigaretten Monique rookt. En zo'n pakje Marlboro is gekocht samen met een opwaardeerkaart voor de tiptelefoon, bij een tankstation waar ook haar auto is geweest.