Tomatensoepen van Jumbo en Unox komen slecht uit de test: veel te veel zout

Cees (70) redt buurjongetje (1) van ver­drin­kings­dood: 'Een minuut later en het was te laat...'

10:43 DEN BOSCH – Als hij een minuut later was geweest, had hij een levenloos kinderlichaampje in zijn armen gehad. De 70-jarige Cees van Loon heeft woensdag het leven van zijn 1-jarig buurjongetje gered. Het kind viel vermoedelijk tijdens het spelen in een diepe sloot en dreigde te verdrinken. ,,Ik zag opeens een kinderarmpje in het water drijven…”