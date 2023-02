Tom spot zeldzaam zangvogeltje • Na klachten over gerenoveerde flat komt woningcorporatie in actie • Familie Jelies vertrekt

VAN EEN HUIS VOL NAAR IK VERTREK | De familie Jelies laat haar geliefde Urk en Tollebeek over een paar maanden achter zich. Vader Johan en moeder Janneke gaan met negen kinderen naar Spanje emigreren. Het gezin - dat bekend is van de tv-hit Een Huis Vol - zette onlangs het huis in Tollebeek al te koop. ,,Ons vertrek staat los van de serie.”

FIETSER OVERLIJDT NA ONGELUK | De fietser die zondagavond in Azewijn ernstig gewond raakte door een botsing met een auto, is maandagmiddag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 18-jarige man uit Zieuwent.

KUUKSE ELFKROEGETOCHT | Met duizenden bevolken ze weer de straten van het centrum van Cuijk: de carnavalisten uit de verre omgeving. Traditiegetrouw staat de laatste dag van het carnaval in het teken van de Kuukse elfkroegetocht. Dat het wat grijs weer is deert de feestvierders niet. Het bier smaakt er duidelijk niet minder om.

DE KATER KOMT LATER? | Liters alcohol, vette hap en weinig rust. Alaaf! Het carnavalsweekend is weer achter de rug, al gaat het in de contreien waar het volksfeest echt wordt gevierd nog wel twee dagen door. Met een paar brakke dagen in het vooruitzicht vragen meerdere lezers zich af: hoe herstel je best van carnaval?

FOIE GRAS OP DE KAART | Dierenactivisten staan met spandoeken voor restaurants, die foie gras op het menu hebben staan. De delicatesse is omstreden en op een aantal plekken in de wereld zelfs verboden. Maar de sjiekere restaurants hebben moeite om te stoppen met ganzenlever. Waarom? ,,De gasten vragen ernaar.”

BOERENBRUILOFT IN ALVERNA | Áls ze dan gingen trouwen, dan moest het tijdens carnaval. Deze wens van Twan Verhoeven uit Alverna kwam maandag uit. Hij stapte met zijn Marijke Honing in het huwelijksbootje tijdens de Tiroler Bruiloft.

SARAH RAAKTE HAAR VRIEND KWIJT | Geen druppel alcohol, geen snelheidsoverschrijding en geen autogordel. Een 25-jarige Enschedeër heeft deze samenkomst van omstandigheden met de dood moeten bekopen. Het ongeluk gebeurde bijna tien jaar geleden, maar voor zijn toenmalige vriendin Sarah* (30) zijn de effecten van de 112-foto’s nog steeds de harde realiteit. „Ik word nog regelmatig schreeuwend wakker.”

AANTAL NAGELSTUDIO’S GROEIT | Het aantal nagelstylisten is de afgelopen vijf jaar explosief gegroeid. Er zijn nu landelijk bijna 11.300 nagelstylisten, dat is 44 procent meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Niet zo gek, vindt Isabel Driessen (28), de Nijmeegse is sinds 2015 nagelstylist.

TOM SPOT ALS EERSTE EEN ZELDZAAM ZANGVOGELTJE IN WEURT | Zoals zo vaak liep vogelaar Tom van den Berge (41) uit Weurt met zijn hond zondag door de uiterwaarden. De verrekijker mee, want je weet maar nooit welke vogels je tegenkomt. ,,Ik was al helemaal natgeregend en er leek niks te vliegen, toen zo ineens: bam. Daar zat hij, voor mijn neus, op 1,5 meter afstand. Ik heb gelijk mijn vrouw gebeld: kom alsjeblieft meteen mijn camera brengen!”

BOEL ONTPLOFT BIJ HELP MIJN MAN IS KLUSSER | De gemoederen in het programma Help, mijn man is klusser liepen maandagavond hoog op. 722.000 mensen zagen hoe Henk zélf hulp had ingeschakeld omdat hij samen met zijn vrouw Peggy in een bouwval leefde. Maar het werd John Williams en zijn team allesbehalve makkelijk gemaakt. ,,Allemaal eruit!” tierde Peggy toen het haar allemaal te veel werd.

POLITIE VINDT BESCHONKEN MAN MET MEERDERE BOTBREUKEN ONDER VIADUCT | De politie heeft maandagavond een man in de tunnelbak van de N319 bij Groenlo gevonden, die volgens zijn eigen verklaring naar beneden was gevallen. ,,Hij heeft door die val meerdere botbreuken opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt een woordvoerder van de politie.

NA KLACHTEN OVER PAS GERENOVEERDE FLAT KOMT PORTAAL IN ACTIE | Tocht in huis, wisselende douchetemperaturen, slechte vochtafvoer: verschillende huurders van flatcomplex De Vijverhorst in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg kampen ondanks een grote renovatie met gebreken. Woningcorporatie Portaal komt nu in actie om die problemen op te lossen.

DIT ONBEKENDE BEDRIJF ZIT INEENS OP EEN TOPLOCATIE EN WORDT EEN HEEL GROTE JONGEN | Het Arnhemse bedrijf Dormio groeit zo hard dat het is neergestreken op een heel zichtbare plek: pal naast de Mediamarkt op het Velperplein. De pronkende gevel trekt heel wat aandacht, en veel passanten vragen zich af: wat is Dormio? ,,We worden voor het eerst ook door mensen van buitenaf herkend.”

