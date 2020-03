Toenemende zorg voor geweld tegen kinderen bij thuiszitten

Syrische arts Feisal ziet mensen sterven aan corona, maar mag niet helpen: 'Ik kan niet aanzien hoe mensen lijden’

30 maart HEESCH - ,,Het is pijnlijk om dagelijks in het nieuws te zien hoeveel mensen sterven door corona, terwijl ik mijn stethoscoop niet mag gebruiken om hun pijn te verlichten.” Feisal Abou (59) werkte meer dan twintig jaar als arts in Syrië en wil dolgraag iets terugdoen voor het land dat hem in Heesch een veilige haven bood. Na weken van strijden ziet hij nu een lichtpuntje om als buitenlandse arts aan de slag te mogen in de coronacrisis.