Toename drugsdumpingen wel of niet door festivals?

TILBURG - De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal dumpingen van drugsafval in Brabant. Dit jaar werd al 32 keer drusgafval gevonden. De afgelopen drie weken zou het gaan om maar liefst 20 van die dumpingen. De oorzaak van de toename lijkt verklaard te kunnen worden door het naderende festivalseizoen, al lijkt niet iedereen bij de politie daarin te geloven.

Freek Pecht is de coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West- Brabant. Tegen EenVandaag legt hij dinsdag uit dat er een duidelijk verband is. ,,Een van de oorzaken is toch wel het festivalseizoen dat er nu aan zit te komen. Dan krijgen we uit criminele inlichtingen de tip: die en die pillenboer gaat nu z’n pillen draaien voor dat en dat festival. Dan zie je dat vraag en aanbod echt verband houdt met festivals."

Eind april gaf woordvoerder Willem-Jan Uytdehage een andere verklaring tegenover deze krant. Volgens hem is een dergelijk verband niet hard te maken. Hij zag eerder een mogelijke oorzaak in het veranderde productieproces van drugs: ,,Sommige grondstoffen voor drugs konden tot voor kort gewoon worden geïmporteerd en die stoffen staan nu op een zwarte lijst. Dat betekent een extra stap in het productieproces van drugs, want die grondstoffen moeten nu eerst weer worden gewonnen uit andere stoffen. En dat kan zorgen voor meer afval en dumpingen."

Quote Waneer dit in contact komt met de neus van een hond of met je huid dan gaat het er dwars doorheen. Freek Pecht

'Heel gevaarlijk'

Wat de oorzaak ook is, beiden zien de gevaren van het grote aantal dumpingen. Pecht: ,,Het rijst echt de pan uit. De afgelopen drie weken hebben we in heel de provincie Brabant twintig dumpingen van drugsafval gehad. Het is natuurlijk heel gevaarlijk als je hier met je hond wandelt of met kleine kinderen. Wanneer dit in contact komt met de neus van een hond of met je huid dan gaat het er dwars doorheen."

,,En ook voor het milieu: de grond raakt vervuild. Dat kost heel veel geld. Het moet weer afgegraven worden. Je kunt niet zomaar die vaten laten liggen.”