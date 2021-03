Toen wijnkenner Edwin koeienstront rook, sprong hij een gat in de lucht: zijn reukvermogen keerde na corona een beetje terug

Nieuwsover­zicht | Zonnestu­dio's boos over sluiting - Dex (19) na 2,5 jaar vrijgespro­ken van verkrach­ting

4 maart De eigenaren van zonnestudio's zijn boos. Kappers mogen open, maar zij niet. ,,Waarom is een zonnestudio een publieke plaats en een kapper of nagelstudio niet? Bij de kapper of de schoonheidsspecialiste zijn veel meer contactmomenten. Bij de politie heeft zich opnieuw een van de relschoppers in Eindhoven gemeld. En Dex werd na 2,5 jaar vrijgesproken van verkrachting. Dat en meer in de nieuwsoverzicht.