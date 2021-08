Tocht, kapotte deuren en geen warm water: slapeloze nachten voor bewoners gloednieuwe appartementen in Eindhoven

Weer uitstel voor beladen plan mestfabrie­ken: ‘Met twee of drie van die fabrieken is het probleem opgelost’

31 juli DEN BOSCH - Het rapport met geschikte locaties voor nieuwe of grotere mestfabrieken in Brabant laat nog op zich wachten. Opnieuw is er vertraging, zo maakte provinciebestuurder Elies Lemkes-Straver (CDA) bekend.