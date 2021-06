Toch Harmony of Hardcore en 7th Sunday voor 10.000 mensen in juli in Erp: ‘Op terrein alles zoals het altijd is geweest’

Om de heropening van de festivals te vieren trapt Par-T op zaterdag 3 juli af met Harmony of Hardcore presents - LIVE AGAIN! Festival. Een week later volgt 7th Sunday Festival presents - LIVE AGAIN! Festival. Beide evenementen kunnen worden bezocht door slechts 10.000 bezoekers en vinden plaats op festivalterrein De Roost in Erp. Toeschouwers moeten een negatief testbewijs kunnen overleggen. Mogelijk is een bewijs dat ze volledig zijn gevaccineerd ook voldoende.